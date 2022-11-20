Анкара, , 09:39 — REGNUM В соответствии с правом на самооборону согласно Уставу ООН проводилась турецкими военными воздушная операция «Коготь-меч» против формирований курдов на севере Сирии и Ирака. Об этом 20 ноября сообщает минобороны Турции, заявление которого приводит агентство Анадолу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — говорится в сообщении.

При этом в ночь на 20 ноября турецкое оборонное ведомство заявило о начале указанной операции против курдских формирований на севере Сирии и Ирака, так как, по мнению Анкары, эти территории используются террористами в качестве баз для нападения на Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиаудары нанесла по сирийскому городу Кобани армия Турции.

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