Вулкан Шивелуч дважды за сутки выбросил столб пепла на высоту до 5 км

Петропавловск-Камчатский, , 09:30 — REGNUM В течение последнего времени вулкан Шивелуч на Камчатке проявляет чрезвычайную активность, что свидетельствует о подготовке к мощному извержению. Об этом 20 ноября сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкан Шивелуч NASA

«Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением», — приводит пресс-служба института слова директора вуза Алексея Озерова.

Кроме того, в институте указали, что, как ожидается, со склонов Шивелуча будут с высокой скоростью сходить пирокластические потоки, а также ожидаются пепловые выбросы и обвалы.

При этом отмечается, что в близлежащих населённых пунктах в связи с этим ожидаются выпадения вулканического пепла, а пирокластические потоки могут пройти расстояние до 20 км, перекрыв автотрассу Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск.

Помимо этого, в пресс-службе рекомендовали не приближаться к Шивелучу на расстояние ближе 15 км, так как его извержение может начаться в любой момент.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября пеплопад наблюдался в северной части города Северо-Курильска в связи с активностью вулкана Эбеко.