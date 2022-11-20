Токио, , 09:20 — REGNUM Глава киевского режима Владимир Зеленский принёс страдания многим людям на территории б. УССР, заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Об этом пишет газета The Japan Times.

Владимир Путин и Ёсиро Мори Kremlin.ru

Бывший премьер-министр Японии высказался о ситуации на территории б. УССР на политическом собрании в Токио. Он отметил, что японские средства массовой информации односторонне освещают события на территории б. УССР, обвиняя во всём президента России Владимира Путина. При этом Мори отметил, что страдать многих жителей б. УССР заставил Зеленский.

Также экс-премьер рассказал, что годы назад обсуждал с Путиным возможность вступления России в НАТО. Тогда российский лидер заявил, что власти США этого не допустят.

Мори добавил, что погибший в июле этого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ мог бы помочь урегулировать ситуацию. Однако новый премьер-министр Фумио Кисида встал на сторону Соединённых Штатов.