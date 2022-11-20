Энергодар, Запорожская область, 20 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В данный момент мэр города Энергодара Запорожской области Александр Волга рассматривает предложение о переходе на другую, вышестоящую должность. Он рассказал об этом 20 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято», — сказал он в беседе с «Известиями».

При этом Волга отметил, что любит Энергодар и его жителей, однако в случае если он нужен на другом участке фронта, примет любой приказ вышестоящего руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый вице-премьер киевского режима Ирина Верещук заявила, что режим Киева ведёт подготовку к эвакуации жителей Херсона, из которого ранее перегруппировались российские войска и он бы занят боевиками ВСУ.