Киев, 20 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Режим Киева ведёт подготовку к эвакуации жителей Херсона, из которого ранее перегруппировались российские войска и он был занят боевиками ВСУ. Об этом 20 ноября заявила так называемый вице-премьер киевского режима Ирина Верещук, её слова приводит агентство «Укринформ».

Minre.gov.ua Ирина Верещук

По словам Верещук, в данный момент «уже начинается» процесс добровольной эвакуации с недавно занятых киевскими боевиками южных территорий б. УССР. При этом она уточнила, что Киев будет финансировать это процесс.

«То есть речь идет о том, что каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что впечатляющим вооружением и огромной армией обладает на сегодняшний день Россия.