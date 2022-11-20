Москва, , 09:00 — REGNUM К решению президента России Владимира Путина не приезжать на саммит «Группы двадцати» (G20), который проходил на острове Бали, с уважением относятся власти Индонезии. Об этом 20 ноября сообщил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Индонезия

«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — приводит его слова РИА Новости.

При этом посол Индонезии уточнил, что саммит G20, несмотря на предшествующие ему сложности, прошёл успешно и достиг всех поставленных целей, для чего индонезийские власти старались сделать всё на высшем уровне.

Кроме того, Таварес добавил, что Джакарта собирается продолжать укреплять свои отношения с Москвой во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что совместная декларация, принятая по итогам саммита лидеров G20, который прошёл на Бали в Индонезии, является хорошим результатом.