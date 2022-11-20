Галифакс, Канада, 20 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Впечатляющим вооружением и огромной армией обладает на сегодняшний день Россия. Об этом 19 ноября заявил министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — сказал он, отметив, что, по его мнению, решающими для исхода конфликта на территории б. УССР являются не эти факторы, а якобы «дело, за которое идёт борьба».

Также глава Пентагона отметил, что в будущем киевский режим столкнётся с суровой зимой, а Москва якобы начнёт «бряцание ядерным оружием», и пообещал, что США вместе с Киевом встретят эти вызовы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Соединённые Штаты намерены не допустить подавления системы противовоздушной обороны на территории б. УССР.