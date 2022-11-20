Вашингтон, 20 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Учётная запись бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter восстановлена после 22-месячной блокировки. Об этом сообщил в социальной сети предприниматель Илон Маск.

Трамп и Twitter

Ставший новым владельцем Twitter Маск ранее провёл опрос о восстановлении учётной записи Трампа. Большая часть пользователей социальной сети поддержала отмену блокировки.

«Люди высказались», — отметил Маск.

После этого учётная запись Трампа вновь стала активна. Бывший президент ещё не сделал новых записей на своей странице.

Учётные записи Трампа в крупных американских социальных сетях, включая Twitter, были заблокированы в январе 2021 года на фоне попытки штурма Капитолия после президентских выборов. На тот момент у Трампа было более 88 млн подписчиков в Twitter.