Варшава, 20 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В случае дальнейшего ослабления режима Киева США могут заставить Польшу отправить свои войска на территорию б. УССР. Об этом 20 ноября заявил политолог Лешек Сыкульский, слова которого приводит польская Gazeta Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Если [Киев] будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну», — сказал он.

Также Сыкульский указал на то, что, как он считает, власти Польши принятием ряда законодательных актов уже начали подготовку к тому, чтобы вести военные действия на восточном направлении.

«Вступил в силу закон «О защите Отечества». Этот закон восстанавливает срочную военную службу и, конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевого дежурства расчётов российских зенитно-ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР опубликовало Минобороны России.