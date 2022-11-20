София, , 08:38 — REGNUM В Болгарии начала действовать новая схема размещения беженцев с территории бывш. УССР, не включающая бесплатное питание. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее правительство Болгарии продлило программу размещения беженцев в отелях с 15 ноября 2022 года до февраля 2023 года. Позже стало известно, что в новой схеме возмещения беженцев принимающим их отелям не компенсируются затраты на питание.

Издание отмечает, что часть отелей уже перестала предоставлять бесплатное питание для беженцев. Другая часть отелей продолжила это делать за свой счёт.

Правительство Болгарии объявило, что 21 ноября проведёт собрание оперативного штаба Национального совета по вопросам миграции. Там будут разработаны руководящие принципы реализации гуманитарной программы для беженцев с территории бывш. УССР.