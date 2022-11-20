23,37% избирателей проголосовали на выборах президента Казахстана

Астана, , 08:29 — REGNUM По состоянию на 10:00 (07:00 мск) явка на выборах президента Казахстана составила 23,37%. Об этом 20 ноября рассказал журналистам член Центральной избирательной комиссии республики Шавхат Утемисов.

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«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 20 ноября, бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включённых в списки», — сказал он на заседании казахского ЦИК.

Также известно, что самая высокая явка избирателей отмечена в Карагандинской области (32,27%), а самая низкая — в Алма-Ате (8,42%).

Отметим, 20 ноября в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны, для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать 50% голосов при отсутствии порога явки. Право голоса на выборах есть почти у 12 миллионов жителей республики.