Москва, , 08:21 — REGNUM Видеозапись боевого дежурства расчётов российских зенитно-ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР опубликовало 20 ноября Минобороны России.

ЗРПК «Панцирь» Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёт готовится к боевому дежурству, развёртывая ЗРПК для боевой работы.

При этом начальник расчёта рассказал, что считает честью охрану воздушного пространства нашей Родины, выполняя который он испытывает огромные патриотические чувства.

«Военнослужащие ПВО неоднократно перехватывали воздушные цели в зоне ответственности, уничтожили десятки ракет, БПЛА и других целей, не позволив им поразить объекты военной и гражданской инфраструктуры, доказав свою высокую эффективность и уровень подготовки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов вооружёнными формирования киевского террористического режима территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки никто не погиб.