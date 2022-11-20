Южно-Сахалинск, , 08:20 — REGNUM Кадры обрушения жилого дома в посёлке городского типа Тымовское в Сахалинской области опубликовал 20 ноября Telegram-канал Readovka.

Обрушение жилого дома в посёлке Тымовское произошло 19 ноября. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. Погибли девять человек, четверо из которых дети.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать возбужденное в связи с обрушением дома дело в Главное следственное управление СК России. К расследованию присоединились криминалисты центрального аппарата ведомства.

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