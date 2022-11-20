Донецк, 20 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В результате обстрелов вооружёнными формированиями киевского террористического режима территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки никто не погиб. Об этом 20 ноября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За минувшие сутки, с 08:00 19 ноября до 08:00 20 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики обошлось без жертв среди мирных жителей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры инспекции нового участка линии фронта между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской Народной Республике.