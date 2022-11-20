Вашингтон, 20 ноября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Решения, противоречащие американским национальным интересам, заставляет принимать Вашингтон Владимир Зеленский. Об этом пишет 19 ноября в своей статье обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению журналиста, Белый дом старается удержать баланс между военной поддержкой Киева и недопущением ситуации, которая «могла бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США». Зеленский же, считает Игнатиус, пытается манипулировать Вашингтоном, заставляя своего покровителя — США принимать решения и совершать действия, идущие вразрез с американскими национальными интересами.

Как пример таких «деликатных отношений», Игнатиус привёл ситуацию с генералом ВС США Марком Милли, который заявил о возможном диалоге между Москвой и Киевом. На это заявление американские чиновники оперативно дали пояснение, что Вашингтон не давит на Киев в вопросе принятия решения о переговорах с Москвой.

Сам Зеленский после этих сообщений неожиданно заговорил о возможности переговоров с Москвой, однако условием их проведения назвал восстановление целостности страны и возмещение убытков Россией. Однако незадолго до этого заявления киевские власти закрепили законодательно невозможность проведения переговоров, а сам Зеленский неоднократно подтверждал, что переговоров с Россией вести не станет.

Обозреватель Washington Post в конце статьи обратился к президенту США Джозефу Байдену с призывом защищать Соединенные Штаты и предотвратить «сползание к ядерному конфликту».