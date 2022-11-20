Лхаса, Китай, 20 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Китайская компания Tibet Ningsuan Technology Group ввела в эксплуатацию дата-центр в Гималаях. Об этом сообщает портал Data Center Dynamics.

Дата-центр

Дата-центр в городе Лхаса был заложен в 2017 году. Новый дата-центр расположен на высоте более 4200 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным объектом этого типа.

Общая площадь комплекса составила 645 кв. м. Инвестиции в проект составили более $1,7 млрд.

В новом дата-центре Tibet Ningsuan Technology Group будет расположено 70 тыс. серверных шкафов. Tibet Ningsuan Technology Group заключила контракт с компанией Alibaba, которая будет предоставлять облачные услуги на базе нового центра.