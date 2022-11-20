Москва, 20 ноября 2022, 07:40 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявил из-за гололедицы Гидрометцентр России в Москве и в Московской области. Об этом 20 ноября можно узнать из данных на сайте ведомства.
Как следует из данных прогностической карты, «жёлтый» — потенциально опасный уровень будет действовать в Москве и Московской области до 12:00 мск 22 ноября. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица.
Жителям города и области рекомендуется быть предельно внимательными, особенно на проезжей части, носить обувь с нескользящей подошвой и отказаться от каблуков, а также обходить опасные места.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в выходные дни в Москве ожидаются сильные снегопады.
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