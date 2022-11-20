Москва, 20 ноября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Запуск первого космического аппарата будущей группировки SR NET для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет запланирован на 2024 год, рассказал генеральный директор компании SR Space Олег Мансуров ТАСС.

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Мансуров сообщил, что компания планирует проводить запуски своих спутников в сотрудничестве с Роскосмосом. Ожидается, что для этого будут использоваться отечественные ракеты семейства «Союз», а старт будет проводиться с космодрома «Восточный». Глава SR Space добавил, что спутник SR NET может стать одним из компонентов дополнительной полезной нагрузки для этого носителя.

В ноябре 2022 года компания SR Space представила макет спутника SR NET на выставке «Аэронет-2035» в Москве. Масса космического аппарата составит около 460 кг, он будет выводиться на орбиту высотой 600 км.

Компания планирует сформировать группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Ожидается, что в состав группировки войдёт 96 аппаратов.