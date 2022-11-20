Астана, 20 ноября 2022, 07:17 — REGNUM Отдельное заявление по парламентским выборам обещал сделать в конце текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом политик сообщил 20 ноября на брифинге.
Как пояснил Токаев, правительство Казахстана продолжит свою работу после президентских выборов, о сроках проведения парламентских выборов президент намерен сделать специальное заявление в конце года.
В случае победы на выборах Токаев собирается провести «точечные изменения в составе правительства», а также в составе ключевых ведомств.
«По закону после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку — это делается в обязательном порядке после парламентских выборов», — напомнил лидер Казахстана.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казахстане начались внеочередные выборы главы государства. На пост президента страны претендуют шесть кандидатов, включая действующего лидера Казахстана Токаева.
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