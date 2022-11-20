Донецк, , 07:02 — REGNUM Киевские боевики обстреляли населённый пункт Иловайск на территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО HIMARS. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Осколки снарядов РСЗО HIMARS Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрел населённого пункта Иловайск киевскими боевиками был зарегистрирован в 03:50 мск со стороны населённого пункта Мемрик. Всего ВСУ выпустили по Иловайску три ракеты из ракетной системы залпового огня М142 HIMARS.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что территория ДНР за период с 17:34 до 22:02 мск была десять раз обстреляна киевскими боевиками. При обстрелах ВСУ использовали артиллерию калибра 155 мм и орудия калибра 152 мм.

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