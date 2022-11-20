Астана, 20 ноября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента открылись на всей территории Казахстана. Об этом 20 ноября сообщил журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Мухтар Ерман в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Всего к голосованию приступили 10 033 избирательных участка на территории Казахстана и ещё 17 участков при представительствах страны за рубежом. С учётом разницы во времени позднее откроется ещё 51 участок в иностранных государствах.

Голосование в большинстве регионов Казахстана стартовало в 07:00 по местному времени (04:00 мск). Ещё через час избирательные участки открылись на западе страны — в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.

ЦИК зарегистрировала шестерых кандидатов на пост главы государства, включая действующего лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева — его кандидатуру выдвинула «Народная коалиция». Помимо него в выборах принимают участие экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат», глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», Нурлан Ауесбаев — кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии, правозащитница Салтанат Турсынбекова выдвинулась от объединения «Казахские матери — путь к традициям», а также Каракат Абден —общественный деятель, её выдвинул национальный альянс профессиональных социальных работников.

Закроются избирательные участки в большинстве регионов в 20:00 по местному времени (17:00 мск), а в западных регионах — в 21:00 (18:00 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам казахстанского лидера Токаева, предстоящие досрочные выборы президента Казахстана запустят «перезагрузку» институтов в стране.