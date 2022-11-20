София, , 06:27 — REGNUM Расходы на питание беженцев с территории б. УССР исключили из госпрограммы их размещения в Болгарии. Об этом 19 ноября сообщило издание Sofia Globe.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Государство выделяет на каждого беженца 15 левов (около 500 рублей) ежедневно, и эта сумма не покрывает расходы владельцев отелей, где разместили вынужденных переселенцев, на питание.

Один из владельцев отеля на побережье Чёрного моря указал, что последние три дня пришлось обеспечивать беженцев едой за собственные деньги, так как выделенной правительством суммы не хватает на питание. Такая ситуация совершенно не устраивает владельцев отелей, поэтому ими было принято решение прекратить кормить беженцев.

Стоит отметить, что в Болгарии по госпрограмме проживают около десяти тысяч беженцев с территории б. УССР. Срок действия предыдущей госпрограммы истёк 15 ноября. Согласно программе, беженцам предоставлялось жильё в отелях за госсчёт. Теперь, после корректировки программы размещения, беженцам предоставляют жильё на государственных и муниципальных базах отдыха.

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