Анкара, , 06:06 — REGNUM Проведение воздушной операции «Коготь-меч» на севере Ирака и Сирии подтвердило министерство обороны Турции. Об этом 20 ноября сообщило агентство Anadolu.

Солдат. Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ВВС Турции проводят воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической в Анкаре, и против группировки «Силы народной самообороны», составляющей основу «Сил демократической Сирии» (СДС). Как утверждает минобороны Турции, эти силы держат под контролем большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также район Кобани на севере сирийской провинции Алеппо и северо-восток Дейр-эз-Зора.

«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — сказано в сообщении агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что армия Турции нанесла авиаудары по сирийскому городу Кобани в северной провинции Алеппо.

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