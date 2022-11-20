Анкара, 20 ноября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Проведение воздушной операции «Коготь-меч» на севере Ирака и Сирии подтвердило министерство обороны Турции. Об этом 20 ноября сообщило агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

Уточняется, что ВВС Турции проводят воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической в Анкаре, и против группировки «Силы народной самообороны», составляющей основу «Сил демократической Сирии» (СДС). Как утверждает минобороны Турции, эти силы держат под контролем большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также район Кобани на севере сирийской провинции Алеппо и северо-восток Дейр-эз-Зора.

«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — сказано в сообщении агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что армия Турции нанесла авиаудары по сирийскому городу Кобани в северной провинции Алеппо.