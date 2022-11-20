Вашингтон, 20 ноября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Количество противников предоставления военной помощи Киеву выросло среди представителей Республиканской партии в США. Об этом 19 ноября написал бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен в своей статье для Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как указал Аллен, на сегодняшний день 48% республиканцев считают, что США делают излишне много для Киева. Для сравнения, в марте их насчитывалось всего 6%. По словам Аллена, всё больше республиканцев голосуют в Конгрессе против военной помощи Киеву, либо обещают высказаться против.

«Желание проголосовать против [Киева] может лишь усилиться, если в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах начнется глубокая рецессия», — отмечает Аллен.

Представители Республиканской партии не раз критиковали поддержку Киева администрацией президента США Джозефа Байдена. Республиканцы грозили в случае получения большинства в палате представителей и в сенате Конгресса США ужесточить контроль над выделением бюджетных средств на военную помощь киевскому режиму.

В свою очередь, в Москве неоднократно отмечали, что оказание военной помощи Киеву, в том числе поставки вооружения и техники, только затягивают конфликт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим опасается победы на президентских выборах в США в 2024 году человека, который будет активным сторонником переговоров с Россией.