Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, — @realDonaldTrump с синей галочкой верификации, полностью разблокирован в социальной сети Twitter. По состоянию на 20 ноября страница Трампа в микроблоге стала видна всем пользователям соцсети.

Страничка Дональда Трампа в Twitter

Сам Трамп с момента разблокировки страницы не оставил пока ни одной записи, однако пользователи уже пишут комментарии на его странице на разных языках. Кроме того, резко стало расти число подписчиков Трампа.

На странице Трампа сохранились абсолютно все его записи, последняя была сделана 8 января 2021 года — в день заморозки аккаунта прежним руководством Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск анонсировал разблокировку аккаунта экс-главы Белого дома Дональда Трампа, так как за разморозку высказались большинство участников созданного Маском опроса.

При этом сам Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, вне зависимости от результатов опроса и последующего решения Маска.

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