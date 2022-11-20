Вашингтон, 20 ноября, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Заявление о нежелании возвращаться в социальную сеть Twitter в случае разблокировки его аккаунта новым владельцем соцсети Илоном Маском сделал экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается 19 ноября в пресс-релизе политика.

Трамп и Twitter

Трамп прокомментировал опрос, созданный Маском в своём аккаунте в Twitter. Бизнесмен и миллиардер задал вопрос пользователям соцсети, стоит ли восстановить доступ к аккаунту экс-главы Белого дома.

Экс-президент США к пресс-релизу прикрепил скриншот, в котором видно, что сам он проголосовал за восстановление своей учётной записи в Twntter.

«Голосуйте позитивно, но не волнуйтесь. Мы никуда не идем. Truth Social особенная!» — таким комментарием сопроводил скриншот Трамп, имея в виду свою собственную социальную сеть Truth Social.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск анонсировал разблокировку аккаунта Трампа в Twitter, так как большинство проголосовавших в его опросе высказались за возврат экс-президенту США доступа к его странице в соцсети.