Сан-Франциско, США, , 04:40 — REGNUM Объявление о разблокировке учётной записи экс-президента США Дональда Трампа в Twitter сделал американский предприниматель, владелец одноименной компании Илон Маск 19 ноября в своём микроблоге.

Илон Маск JD Lasica

Как уточнил Маск, он позволит вернуться в социальную сеть экс-главе Белого дома Дональду Трампу, так как этого хотят большинство пользователей, проголосовавших в опросе, который владелец Twitter провёл накануне.

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий —лат.)», — написал Маск в Twitter.

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что позволит вернуться в социальную сеть экс-президенту США Дональду Трампу после того, как за это высказалось большинство участников проведенного им опроса.

В опросе на странице Маска приняли участие около 15 млн пользователей Twitter. Из них за разблокировку аккаунта Трампа высказались 51,8% проголосовавших, против проголосовали 48,2%. При этом сам Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, вне зависимости от результатов опроса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск назвал опрос о возвращении Трампа в соцсеть Twitter «ловушкой для ботов»

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