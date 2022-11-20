Рига, , 04:15 — REGNUM Около трети населения потеряла после распада СССР Латвия. Об этом 19 ноября рассказал британский обозреватель Джон Хенли в статье для издания Guardian.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Хенли, начиная с 1990 года Латвия потеряла около 30% населения. Причиной такого демографического спада, по мнению журналиста, стали последовательные волны эмиграции молодых латышских граждан, которые эмигрируют за рубеж в поисках заработка и лучшей судьбы.

Хенли приводит данные ООН, согласно которым к 2050 году Латвия войдёт в список стран Европы с демографическими проблемами. В пяти европейских странах — Болгарии, Латвии, Литве, Сербии и на территории б. УССР — ожидается падение больше, чем на 20%.

Также издание приводит мнение советника латвийского правительства по демографии Имантса Парадниекса, который назвал сокращение населения «экзистенциальной проблемой» для страны.

«Все нации должны обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей», — пояснил Парадниекс.

На официальном портале статистики Латвии указано, что в 1990 году в Латвии проживало более 2 669 000 человек. На январь 2022 года население Латвии составило 1 875 000 человек. Убыль населения за 32 года составила около 800 тыс. человек.

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