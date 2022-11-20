Варшава, , 03:31 — REGNUM США могут заставить Польшу направить войска на территорию б. УССР в случае дальнейшего ослабления Киева. Такое заявление сделал политолог Лешек Сыкульский 19 ноября в публикации для Gazeta Wyborcza.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Сыкульский, если Киев будет слабеть, то американцы могут начать давить на польские власти, чтобы те оказали непосредственную помощь киевскому режиму.

«Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну», — обращается Сыкульский к соотечественникам.

Как отмечает политолог, в Варшаве уже началась подготовка к участию в военных действиях на Востоке. Об этом, по мнению Сыкульского, свидетельствуют принятые в стране новые законодательные акты.

В частности, речь идёт о вступившем в силу законе «О защите Отечества». Закон восстанавливает в Польше обязательную срочную военную службу и, в теории, вводит обязательную военную службу для женщин. По мнению политолога, это свидетельство того, что «кому-то очень сильно нужно пушечное мясо».

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