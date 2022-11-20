Анкара, 20 ноября, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Авиаудары нанесла по сирийскому городу Кобани армия Турции. Об этом 20 ноября сообщает Agence France-Presse.

Турция

Город Кобани на севере сирийской провинции Алеппо подвергся бомбардировке со стороны турецкой авиации. Об этом заявил представитель курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами в своём Twitter.

Также, по данным Шами, были нанесены удары по по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

При этом Шами отверг какую-либо причастность СДС к теракту в Стамбуле.

Напомним, теракт в Стамбуле произошёл 13 ноября, в результате взрыва в центре города погибли шесть человек, был ранен 81 человек. глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.