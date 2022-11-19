Куала-Лумпур, 20 ноября, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Большинство мест в нижней палате парламента не удалось получить ни одной из коалиций партий на парламентских выборах в Малайзии. Об этом 19 ноября сообщил председатель избирательной комиссии страны Абдул Гани Салех на пресс-конференции в Путраджайе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

По словам Гани Салеха, как свидетельствуют результаты выборов, ни одной из коалиций не удалось получить более 50% мандатов.

Были объявлены результаты выборов по 219 из 220 округов, в которых проходили выборы. Всего в Малайзии 222 округа, но в Паданг-Сераи голосование было перенесено на 7 декабря из-за смерти одного из его кандидатов, а голосование в избирательном округе Барам в Сараваке пришлось отложить из-за наводнения. Общая явка избирателей на выборы составила 73,89%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на парламентских выборах в Малайзии поборются три коалиции.