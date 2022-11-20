Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Внучка президента США Джорджа Байдена Наоми вышла замуж, церемония бракосочетания состоялась в Белом доме. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба американской президентской резиденции.

Свадебные кольца Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Сегодня в Белом доме президент и первая леди принимали свадьбу своей внучки Наоми Кинг Байден и Питера Хирмана Нила. Свадебная церемония состоялась в 11:00 по времени восточного побережья США перед приблизительно 250 гостями на Южной лужайке», — сказано в сообщении Белого дома.

Свадьба внучки Байдена стала 19-й такой церемонией, которая состоялась за всю историю США в стенах резиденции американских лидеров. Мероприятие было полностью закрытым для прессы, после церемонии бракосочетания состоялось застолье для родных и ближайших друзей молодой пары.

Отмечается, что подобные празднества американские лидеры всегда оплачивают из собственного бюджета.

До этого свадьба в Белом доме проводилась в 2013 году, тогда там состоялась церемония бракосочетания фотографа Барака Обамы Пита Соуза. В 2008 году дочь президента Джорджа Буша-младшего Дженна устраивала приём в честь своей свадьбы, сама церемония состоялась в Техасе, на ранчо семьи, а в Белом доме был повторный приём для широкого круга гостей.