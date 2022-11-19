Донецк, 20 ноября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) киевские боевики обстреляли десять раз за 4,5 часа. Об этом 20 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В период с 17:34 до 22:02 мск киевские боевики обстреляли семь раз город Донецк, выпустив по нему 23 боеприпаса, по одному разу были обстреляны город Ясиноватая — выпущено три снаряда — и город Горловка — выпущено шесть снарядов. Также под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Красный Партизан — выпущено четыре снаряда.

При обстреле территории ДНР киевские каратели использовали артиллерию калибра 155 мм и орудия калибра 152 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Киевского района города Донецка со стороны ВСУ снарядами калибра 155 мм.