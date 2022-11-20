Сан-Франциско, США, , 00:26 — REGNUM Голосование о разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа было запущено с целью доработки системы опросов в Twitter. Такое заявление сделал 19 ноября американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск в своём микроблоге.

Илон Маск Steve Jurvetson

Как пояснил Маск, опрос был своего рода ловушкой для ботов и помог ему отфильтровать бот-сети, которые используют активисты левого толка.

«Армии ботов и троллей скоро выдохнутся. Несколько интересных уроков, которые помогут в подготовиться к голосованию в будущем», — так написал Маск.

Кроме того, Маск добавил, что ему было интересно наблюдать за атакой ботов. За 20 часов с момента публикации опроса, в нём приняли участие более 13 млн пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск запустил на своей странице в Twitter опрос о том, нужно ли восстанавливать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет», голосование должно было продлиться 24 часа.

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