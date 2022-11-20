Санкт-Петербург, 20 ноября 2022, 00:01 — REGNUM Невский проспект в Санкт-Петербурге начали украшать к Новому году. О подготовке главной городской магистрали к новогодним и рождественским праздника сообщает в ночь на 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Рабочие при помощи подъёмников размещают украшения над проспектом, также они появляются на осветительных столбах вдоль Невского. Украшения представляют собой композицию из красных бусин, ёлочных шаров и золотистых конструкций. В таком же стиле оформлены и элементы на столбах.
Специальная техника движется от станции метро «Площадь Восстания» к станции «Гостиный двор». Участок возле «Маяковской» уже «нарядный».
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Напомним, что вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский ранее заявил, что новые масштабные украшения в этом году закупаться не будут. Пиотровский также отметил, что в новогоднем оформлении города сохранится имперский стиль, использованный годом ранее.
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