Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM Невский проспект в Санкт-Петербурге начали украшать к Новому году. О подготовке главной городской магистрали к новогодним и рождественским праздника сообщает в ночь на 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Невский проспект начали украшать к Новому году Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Рабочие при помощи подъёмников размещают украшения над проспектом, также они появляются на осветительных столбах вдоль Невского. Украшения представляют собой композицию из красных бусин, ёлочных шаров и золотистых конструкций. В таком же стиле оформлены и элементы на столбах.

Специальная техника движется от станции метро «Площадь Восстания» к станции «Гостиный двор». Участок возле «Маяковской» уже «нарядный».

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Напомним, что вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский ранее заявил, что новые масштабные украшения в этом году закупаться не будут. Пиотровский также отметил, что в новогоднем оформлении города сохранится имперский стиль, использованный годом ранее.

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