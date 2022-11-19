Грозный,
19 ноября 2022, 23:48 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры инспекции нового участка линии фронта между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской Народной Республике.
Рамзан Кадыров
Chechnya.gov.ru
«На новом участке фронта в зоне ответственности… помощника главы ЧР, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова
, ведется укрепление позиций российских войск», — написал Кадыров в телеграм-канале
.
По его словам, Алаудинов лично контролирует возведение инженерно-укрепительных сооружений на местах соприкосновения ВСУ, несмотря на холодную погоду.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.