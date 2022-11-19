Кадыров показал процесс укрепления позиций ВС России в ЛНР
Грозный, 19 ноября, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры инспекции нового участка линии фронта между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской Народной Республике.
Chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров
«На новом участке фронта в зоне ответственности… помощника главы ЧР, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова, ведется укрепление позиций российских войск», — написал Кадыров в телеграм-канале.
По его словам, Алаудинов лично контролирует возведение инженерно-укрепительных сооружений на местах соприкосновения ВСУ, несмотря на холодную погоду.