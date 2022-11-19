Грозный, 19 ноября, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры инспекции нового участка линии фронта между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской Народной Республике.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров