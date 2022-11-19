Берлин, , 23:31 — REGNUM Германо-российский форум общественности «Петербургский диалог» окончательно прекратит свою работу, сообщает 19 ноябряиздание Der Spiegel.

«Общее собрание членов «Петербургского диалога» по запросу правления принимает решение о проведении в первом квартале 2023 года еще одного внеочередного общего собрания членов, на котором должно быть принято решение о роспуске «Петербургского диалога», — говорится в письме, которое было распространено среди участников форума.

Напомним, форум был создан в 2001 году по инициативе президента России Владимира Путина и занимавшего тогда пост канцлера ФРГ Герхарда Шредера.