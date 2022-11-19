Москва, 19 ноября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Сразу 12 ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) впервые с сентября нанесли боевики ВСУ. Об этом 19 ноября сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

U.S. Army Europe ВСУ

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по ЗАЭС, при этом речь идет о периметре самой станции», — отметил он.

По его словам, в результате массированного обстрела сотрудники станции не пострадали.

Как передавало ИА REGNUM, 18 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что совету управляющих МАГАТЭ следует обратить внимание на то, откуда обстреливается Запорожская АЭС.