Москва, , 23:16 — REGNUM Россия распространила в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН письмо на имя генсека Антониу Гутерреша о новых фактах жестокого обращения боевиков ВСУ с российскими военнопленными. Об этом 19 ноября сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и Генассамблеи письмо на имя Генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения [боевиков ВСУ] с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутеррешу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — написал он в телеграм-канале.

Россия будет продолжать заострять внимание на этих и других преступлениях киевского режима в ходе заседаний Совбеза и Генассамблеи ООН, подчеркнул Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о массовом расстреле бандеровской армией российских военнослужащих, попавших в плен, возбудил 18 ноября Следственный комитет России.

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