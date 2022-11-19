Россия направила в ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными
Москва, 19 ноября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Россия распространила в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН письмо на имя генсека Антониу Гутерреша о новых фактах жестокого обращения боевиков ВСУ с российскими военнопленными. Об этом 19 ноября сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Россия будет продолжать заострять внимание на этих и других преступлениях киевского режима в ходе заседаний Совбеза и Генассамблеи ООН, подчеркнул Полянский.
Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о массовом расстреле бандеровской армией российских военнослужащих, попавших в плен, возбудил 18 ноября Следственный комитет России.
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