Молдавия, 19 ноября, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Молдавии подтвердило сообщения о задержании в Болгарии трех граждан страны после теракта в Стамбуле, сообщили 19 ноября в пресс-службе министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Подтвердилось наличие гражданства нашей страны у трех задержанных», — говорится в сообщении.

Министерство осудило теракт и заявило об открытости молдавских властей для совместного расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Болгарии задержали пятерых человек, которые подозреваются в причастности к теракту в центре Стамбула.

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