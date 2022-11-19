Москва, , 22:38 — REGNUM В Москве в результате конфликта со стрельбой в кафе пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Стрельба Lisa Roe

ЧП произошло 19 ноября на бульваре Яна Райниса.

«Между тремя гражданами произошел конфликт на бытовой почве, — рассказали в пресс-службе. — В результате один человек получил ранение».

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают двоих участников конфликта.