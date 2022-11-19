Москва, 19 ноября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл вечером 19 ноября в Москву с официальным визитом.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель

Борт кубинского лидера приземлился в аэропорту «Внуково-2», передает ТАСС.

В программе визита запланированы переговоры Диас-Канеля с президентом России Владимиром Путиным, а также участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.