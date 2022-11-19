Киев, , 21:54 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон оказал Киеву в 2022 году военную помощь на более чем 3 млрд фунтов.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Британия будет продолжать оказывать помощь до того времени, пока Киев «не обретет мир, безопасность, на которые он может рассчитывать».

«В этом году мы предоставили военную помощь в виде более 3 миллиардов фунтов и будем продолжать оказывать помощь, пока вы давите на российские войска», — сказал он в ходе визита в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Британии назвали встречу премьер-министра Риши Сунака с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», которая направлена на кражу денег налогоплательщиков.

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