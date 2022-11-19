Киев, 19 ноября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон оказал Киеву в 2022 году военную помощь на более чем 3 млрд фунтов.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

По его словам, Британия будет продолжать оказывать помощь до того времени, пока Киев «не обретет мир, безопасность, на которые он может рассчитывать».

«В этом году мы предоставили военную помощь в виде более 3 миллиардов фунтов и будем продолжать оказывать помощь, пока вы давите на российские войска», — сказал он в ходе визита в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Британии назвали встречу премьер-министра Риши Сунака с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», которая направлена на кражу денег налогоплательщиков.

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