Москва, 19 ноября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В Мартунинском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности миротворцев зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны России о деятельности российских миротворцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста ВС Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы», — говорится в бюллетене.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями Азербайджана и Армении проводится расследование инцидента.