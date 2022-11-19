Луганск, 19 ноября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Населенный пункт Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 19 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 14:40 по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО БМ-21 «Град» (10 снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк из артиллерии.