Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Североатлантический альянс не ищет конфликта с Россией и не будет втянут в конфликт на территории б. УССР, заявил 19 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин.

Ллойд Остин

«Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России. Не стоит заблуждаться: мы не будем втянуты в избранную Путиным войну», — сказал он, выступая на конференции в Канаде.

Остин назвал конфликт на территории б. УССР «крупнейшим кризисом безопасности», с которым сталкивались США с окончания холодной войны.

«Исход войны на [территории б. УССР] поможет задать курс глобальной безопасности в нашем все еще юном столетии», — заключил он.